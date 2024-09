Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Empoli si troverà a vivere un clima prevalentemente variabile, con una predominanza di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,6°C e +22,3°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 61%. I venti, di debole intensità, soffieranno principalmente da direzione ovest, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 10,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore più fresche.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +14,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 26%, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa +19,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo la mattinata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima subirà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con picchi di +22,3°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 8,4 km/h. Nonostante il cielo nuvoloso, non si prevedono precipitazioni, permettendo di continuare a godere della giornata.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a +15,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%. I venti si faranno più leggeri, creando un’atmosfera tranquilla e fresca, ideale per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata variabile, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste temperature gradevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.4° perc. +13.5° Assenti 4.2 ENE max 5.8 Grecale 61 % 1023 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 4 E max 4.2 Levante 62 % 1022 hPa 7 poche nuvole +15.4° perc. +14.4° Assenti 3.6 E max 5.3 Levante 56 % 1023 hPa 10 poche nuvole +20.8° perc. +20° Assenti 1.1 O max 1.8 Ponente 41 % 1022 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +21.6° Assenti 8.4 O max 10.6 Ponente 41 % 1020 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 10.7 O max 13.2 Ponente 52 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 4.7 OSO max 5.7 Libeccio 69 % 1020 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.5° Assenti 2.2 SSO max 2.3 Libeccio 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.