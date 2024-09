Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Empoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si evolverà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che la temperatura oscillerà tra i 16°C e i 23°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 24,9 km/h. La copertura nuvolosa sarà significativa, con momenti di cielo coperto e nubi sparse.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con pioggia leggera e una temperatura di circa 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 76%, e si registreranno anche venti leggeri provenienti da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, e si passerà a nubi sparse verso l’1:00, con una lieve diminuzione della temperatura.

La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente nuvoloso, con pioggia leggera che continuerà fino alle 10:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,7°C intorno alle 11:00, mentre la velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 41,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà massima, con valori che toccheranno l’87%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 22°C. Le precipitazioni non saranno più presenti, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%. I venti si attenueranno, passando a una brezza tesa, con velocità che scenderanno a circa 20 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica inizierà a migliorare leggermente. Si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 17°C, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domani, ci si aspetta un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +17.1° prob. 61 % 5.5 S max 10.3 Ostro 96 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +16.3° perc. +16.5° 0.17 mm 6.5 SSO max 11.3 Libeccio 96 % 1010 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° prob. 25 % 8.3 SO max 26.4 Libeccio 86 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +21.4° perc. +21.4° 0.31 mm 24.9 OSO max 41.2 Libeccio 68 % 1013 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23° prob. 19 % 23.4 OSO max 36.7 Libeccio 49 % 1012 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 14 % 16.1 OSO max 33.5 Libeccio 63 % 1012 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° prob. 13 % 3.5 SO max 4.8 Libeccio 72 % 1013 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 34 % 3.7 S max 5.2 Ostro 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:04

