Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino sarà accompagnata da un vento moderato proveniente da sud-ovest, che contribuirà a mantenere l’umidità piuttosto elevata.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,4°C. La velocità del vento sarà di circa 14,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 32,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 08:00, si registrerà un aumento della copertura nuvolosa con pioggia leggera che continuerà fino a metà giornata. Le temperature si aggireranno tra i 21°C e i 24°C, con picchi di umidità che toccheranno il 83%. Il vento si farà sentire con intensità moderata, raggiungendo i 19,4 km/h alle 11:00. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con valori che arriveranno fino al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi intorno ai 15 km/h, e l’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 70%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si prevedono piogge. Il vento sarà più leggero, con velocità che si attesteranno intorno ai 6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, il weekend si preannuncia più soleggiato e con temperature gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un autunno che potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.8° perc. +21° prob. 2 % 13.7 S max 32.7 Ostro 80 % 1008 hPa 4 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 29 % 7.8 SSO max 25.3 Libeccio 81 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 50 % 7.1 S max 24.6 Ostro 83 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.67 mm 14.9 SO max 27.2 Libeccio 78 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +24° perc. +24.3° 0.68 mm 23.9 OSO max 35.9 Libeccio 72 % 1009 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 54 % 12.3 OSO max 23.8 Libeccio 66 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 6.7 SO max 13.3 Libeccio 74 % 1011 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 6.3 SO max 13.2 Libeccio 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:59

