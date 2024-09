Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature varieranno da un minimo di 12,2°C a un massimo di 13,4°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 6,5 km/h e 7,3 km/h, provenienti principalmente da nord. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo il cielo completamente sereno.

Con l’arrivo della mattina, il clima si farà progressivamente più caldo. Alle 08:00, la temperatura salirà a 17,5°C, e alle 10:00 raggiungerà i 20,8°C. L’umidità scenderà fino al 38% entro le ore centrali della giornata. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che si manterranno intorno agli 8 km/h. La stabilità atmosferica garantirà un’assenza totale di nuvole, permettendo di godere di un sole splendente.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 23,3°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 20,3°C alle 16:00. Anche in questo intervallo, i venti rimarranno leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 15°C. I venti si manterranno leggeri e le condizioni di cielo sereno persisteranno, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto o eventi sociali. L’umidità si attesterà attorno al 65%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 23°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 6.9 NNO max 7.8 Maestrale 81 % 1021 hPa 4 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 7.3 NNO max 7.5 Maestrale 85 % 1021 hPa 7 cielo sereno +15.7° perc. +15° Assenti 8 N max 11.3 Tramontana 67 % 1021 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 8.6 NNO max 10.7 Maestrale 38 % 1021 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +22.4° Assenti 8.6 NNO max 10.1 Maestrale 29 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.3° perc. +19.4° Assenti 12 NNE max 14.5 Grecale 37 % 1019 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.1° Assenti 8.5 NNE max 11.3 Grecale 59 % 1020 hPa 22 cielo sereno +14.5° perc. +13.7° Assenti 7 N max 7.3 Tramontana 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.