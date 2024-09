Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Enna indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, la temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con un’alta umidità che raggiungerà il 76%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da sud-ovest. Con l’avanzare della mattinata, le condizioni non miglioreranno, e si prevede una copertura nuvolosa totale, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,6°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera fino alle ore 12:00, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3 e i 6 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 75%. Le probabilità di precipitazioni si ridurranno progressivamente, ma la nuvolosità resterà alta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi cominceranno a diradarsi, e si prevede un passaggio a nubi sparse con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,1°C. La velocità del vento sarà molto bassa, contribuendo a una sensazione di calma. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 64%. Le probabilità di pioggia saranno praticamente assenti, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 15°C. I venti rimarranno leggeri e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, segno di un consolidamento delle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, ci si aspetta un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. Domenica potrebbe portare cieli sereni e temperature più elevate, rendendo le attività all’aperto più piacevoli. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le previsioni del tempo continueranno a monitorare eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18° perc. +17.8° 0.2 mm 4.4 SSO max 10.1 Libeccio 76 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.43 mm 3.3 O max 6.1 Ponente 81 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.94 mm 3 OSO max 5.7 Libeccio 82 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 79 % 5.3 NNE max 9.1 Grecale 75 % 1015 hPa 13 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 5 % 3.6 NNE max 5.5 Grecale 73 % 1016 hPa 16 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 1 % 0.3 SO max 4.8 Libeccio 64 % 1016 hPa 19 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° Assenti 3 ENE max 3.9 Grecale 82 % 1018 hPa 22 poche nuvole +15.1° perc. +14.9° Assenti 2.7 NE max 3 Grecale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.