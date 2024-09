Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Enna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La mattina porterà un ulteriore innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C e oltre, mantenendo condizioni di cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il termometro salirà fino a toccare i 29°C, con venti leggeri che contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole. La sera si presenterà con temperature più fresche, attorno ai 21°C, ma sempre con cielo sereno.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che si attesteranno tra i 17°C e i 18°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,8 km/h e i 5,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 74%, garantendo un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 28,6°C entro mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e i venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 31%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si assisterà a un picco di temperatura di 29,5°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che renderà il caldo più sopportabile. L’umidità si attesterà attorno al 27%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Infine, la sera, dalle 18:00 alle 23:00, le temperature inizieranno a calare, portandosi attorno ai 21°C. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno, con una leggera bava di vento che accompagnerà la discesa delle temperature. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che il clima rimarrà stabile anche nei giorni successivi, con poche variazioni significative. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto e di un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° Assenti 5.5 OSO max 5.6 Libeccio 76 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 5 O max 4.9 Ponente 82 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.3° Assenti 6.1 O max 8 Ponente 66 % 1016 hPa 10 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 10.7 O max 12.8 Ponente 39 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.3° perc. +28° Assenti 11.5 ONO max 16.7 Maestrale 28 % 1013 hPa 16 cielo sereno +27° perc. +26.7° Assenti 4.5 NNO max 13.7 Maestrale 36 % 1013 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 0.7 NE max 2.9 Grecale 56 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 3 NO max 3.1 Maestrale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:47

