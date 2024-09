Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Questa settimana Enna vedrà temperature gradevoli con variazioni nella copertura nuvolosa. Martedì sarà piovoso, mentre mercoledì e giovedì avranno cielo sereno. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti. Notte di lunedì con nubi sparse, leggero vento da Nord Ovest. Mattina con poche nuvole e vento da Sud – Sud Ovest. Pomeriggio con nubi sparse e vento da Sud. Sera con nubi sparse e vento da Sud – Sud Ovest. Martedì notte con nubi sparse, vento da Ovest – Nord Ovest. Mattina nuvoloso, vento da Nord Ovest. Pomeriggio con pioggia leggera e vento da Ovest. Sera con pioggia leggera e vento da Ovest. Mercoledì notte con nubi sparse e vento da Sud Ovest. Mattina sereno, vento da Ovest – Sud Ovest. Pomeriggio sereno, vento da Sud Ovest. Sera sereno, vento da Sud. Giovedì notte con nubi sparse, vento da Sud Ovest. Mattina nuvoloso, vento da Nord. Pomeriggio nuvoloso, vento da Ovest – Sud Ovest. Sera sereno, vento da Sud.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Enna ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una leggera percezione di freddo a +20,2°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Nord Ovest con raffiche fino a 3,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature saliranno fino a +27,4°C, con una percezione di caldo a +27,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6km/h proveniente da Sud – Sud Ovest e raffiche fino a 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 38% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,9°C, con una percezione di caldo a +28,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 9,4km/h da Sud con raffiche fino a 8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 30% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si attesteranno sui +25°C, con una percezione di fresco a +24,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest e raffiche fino a 14,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 45% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Enna ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una leggera percezione di freddo a +21,4°C. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +22°C, con una percezione di freddo a +21,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +23,4°C, con una percezione di fresco a +23°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 6km/h da Ovest con raffiche fino a 5km/h. Sono previste precipitazioni di 0.5mm, e l’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno sui +21,5°C, con una percezione di fresco a +21,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4km/h proveniente da Ovest e raffiche fino a 4,2km/h. Sono previste precipitazioni di 0.52mm, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Enna ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una leggera percezione di freddo a +21,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,3km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saliranno fino a +21,4°C, con una percezione di fresco a +21,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime saranno di +29,8°C, con una percezione di caldo a +29,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 13,3km/h da Sud Ovest con raffiche fino a 15,3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 37% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno sui +25,6°C, con una percezione di fresco a +25,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Sud e raffiche fino a 8,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Enna ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una leggera percezione di caldo a +22°C. Il vento soffierà a 3km/h provenendo da Sud Ovest con raffiche fino a 3,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina inizierà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +21,6°C, con una percezione di freddo a +21,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,1km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +23,4°C, con una percezione di fresco a +23,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,4km/h da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 4,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,1°C, con una percezione di fresco a +24,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,9km/h proveniente da Sud e raffiche fino a 5,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

