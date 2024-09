Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Ercolano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno su valori estivi.

MATTINA

Durante la mattina, ci si potrà aspettare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 35% e il 56%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest e Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5,9km/h e i 10,7km/h.

POMERIGGIO

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con cielo coperto. Le temperature massime saranno di circa +29,5°C, con una percezione di calore di +29°C. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 10km/h.

SERA

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, garantendo una serata serena con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità fino a 12,3km/h.

In base alle previsioni meteo, possiamo concludere che Sabato 7 Settembre a Ercolano sarà caratterizzato da una giornata con nubi sparse al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una leggera brezza che renderà il clima piacevole. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare eventuali aggiornamenti meteo per godersi al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 5 N max 5.3 Tramontana 60 % 1014 hPa 3 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° Assenti 4.7 NNE max 5.1 Grecale 58 % 1014 hPa 6 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 3.3 NE max 4 Grecale 53 % 1015 hPa 9 nubi sparse +29.1° perc. +28.5° Assenti 5.9 SO max 4.3 Libeccio 38 % 1015 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +28.8° Assenti 8.4 OSO max 7.5 Libeccio 40 % 1015 hPa 15 nubi sparse +29.8° perc. +29.3° Assenti 3.5 ONO max 6.6 Maestrale 39 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28.8° perc. +29.2° Assenti 9.1 OSO max 10.7 Libeccio 48 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.7° perc. +27.7° Assenti 8.4 ONO max 12 Maestrale 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:20

