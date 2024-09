Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Ercolano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le prime ore, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,9°C della notte e i 24,9°C nel primo pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, anche se si registreranno alcune variazioni nella direzione e nell’intensità del vento.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,4°C alle 05:00. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019hPa. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 6,9 km/h.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 24,9°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 5%. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 47%. I venti, sempre leggeri, si disporranno prevalentemente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a comparire, portando la copertura nuvolosa fino al 42% alle 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 23,8°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 52%. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 7,7 km/h e i 11,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 77% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 21,8°C. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ercolano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità delle condizioni meteo. Domani, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per godere delle bellezze locali, mentre la settimana si prospetta con un clima generalmente mite e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 6.4 ENE max 8.9 Grecale 63 % 1018 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 5.9 NE max 7.6 Grecale 67 % 1018 hPa 6 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 6.9 NE max 8.2 Grecale 65 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 1.8 ENE max 4.8 Grecale 49 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° Assenti 7.2 SO max 9.1 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° Assenti 9.9 OSO max 8.7 Libeccio 52 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 3.2 NO max 4.6 Maestrale 57 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 4.5 N max 5.8 Tramontana 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:56

