Previsioni Meteo Erice: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Erice indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 19°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino sarà seguita da schiarite nel pomeriggio, mentre la sera si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno inizialmente serene, con una temperatura di circa 15,6°C e una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno al 1%. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno tra l’01:00 e le 05:00, mantenendo temperature simili.

La mattina inizierà con pioggia leggera, che si intensificherà tra le 08:00 e le 10:00, con accumuli di pioggia che raggiungeranno i 0,76mm. Le temperature si attesteranno tra i 17°C e i 18,7°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 35% al 48%. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da ovest-sudovest, con velocità che raggiungeranno i 13 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che toccheranno un massimo di 19°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, raggiungendo solo il 3%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con cieli coperti e temperature che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’86%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 2,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Erice nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Giovedì e venerdì potrebbero riservare ulteriori miglioramenti, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate più soleggiate, mentre le piogge di mercoledì saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Erice

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 8.1 S max 9.4 Ostro 73 % 1013 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +14.7° prob. 17 % 8.4 SSO max 10.5 Libeccio 75 % 1013 hPa 7 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° prob. 46 % 8.7 SSO max 11.4 Libeccio 68 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +18.4° perc. +17.9° 0.38 mm 11.4 OSO max 15 Libeccio 61 % 1015 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.5° prob. 11 % 11.9 OSO max 15.2 Libeccio 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° prob. 1 % 8.9 OSO max 9.8 Libeccio 61 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 1.3 E max 2.3 Levante 68 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 7.2 SE max 7.6 Scirocco 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:08

