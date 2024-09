Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Faenza si troverà a vivere un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 47%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, proveniente da sud.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le poche nuvole presenti si manterranno, con temperature che saliranno fino a 18°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 40%, e il vento continuerà a soffiare moderatamente da est-sud-est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 13:00. Le temperature raggiungeranno un massimo di 20,3°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 49%. Le precipitazioni rimarranno assenti, e il vento si manterrà leggero, con intensità che varierà tra i 9,5 km/h e i 12,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 13,7°C entro le 23:00, con un’umidità che salirà fino al 75%. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Faenza indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento del meteo verso la fine della settimana. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la nuvolosità e le temperature fresche, mentre le condizioni di umidità potrebbero rendere l’atmosfera più pesante.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.9° perc. +11.9° Assenti 7.2 S max 7.1 Ostro 66 % 1024 hPa 3 poche nuvole +12.4° perc. +11.6° Assenti 5 S max 5.3 Ostro 71 % 1023 hPa 6 poche nuvole +12.9° perc. +12.1° Assenti 5.7 SSO max 5.6 Libeccio 72 % 1023 hPa 9 nubi sparse +18° perc. +17.3° Assenti 11.2 ESE max 13.6 Scirocco 55 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.4° Assenti 9.5 E max 7.3 Levante 49 % 1021 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 12.9 E max 10.3 Levante 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.1° Assenti 8.2 SE max 10.6 Scirocco 69 % 1021 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 7.2 S max 8 Ostro 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:49

