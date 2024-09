Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Faenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista per la sera. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 80%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 6,7 km/h, prevalentemente da direzione est.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà da 2,1 km/h a 4,1 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 73%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 18°C entro le 09:00. Tuttavia, a partire dalle 12:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 12%. L’intensità della pioggia sarà contenuta, con valori di 0,14 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza particolari raffiche. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno all’80%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili ma fresche. Si prevede che il clima rimarrà variabile, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, si consiglia di tenere a disposizione un ombrello e di vestirsi a strati per affrontare le temperature fresche, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Faenza

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 4.1 SSE max 5.5 Scirocco 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.2° Assenti 3.1 SSE max 3.8 Scirocco 75 % 1018 hPa 6 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 4.1 S max 4.6 Ostro 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° prob. 14 % 6.7 SE max 7.6 Scirocco 61 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.14 mm 4.6 S max 5.8 Ostro 73 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 14 % 6.7 E max 9.4 Levante 76 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 15 % 3.3 E max 4.3 Levante 80 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 15 % 0.7 NO max 1.9 Maestrale 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:48

