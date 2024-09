Previsioni Meteo Faenza: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Faenza di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La mattina porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che continueranno a cadere fino a metà giornata. Le temperature si manterranno sui 10-11°C, accompagnate da venti sostenuti provenienti da nord-ovest.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 12,3°C alle ore 04:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 19 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che arriveranno fino al 45%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno. A partire dalle 06:00, si registreranno piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 2,75 mm entro le 07:00. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 10°C, mentre l’umidità salirà fino al 90%. Le piogge continueranno a caratterizzare la giornata, con intensità variabile, fino a raggiungere un picco di 1,41 mm alle 09:00.

Nel pomeriggio, le piogge si presenteranno più leggere, ma non si escluderanno brevi rovesci. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 10-11°C, con venti che si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 15-20 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’89%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 10°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Faenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, le condizioni di instabilità potrebbero persistere, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Faenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° prob. 1 % 8.6 NO max 14.3 Maestrale 75 % 1006 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 22 % 16.5 NNO max 22.6 Maestrale 74 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 2.75 mm 15.6 NO max 28.8 Maestrale 90 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +10.9° perc. +10.4° 1.41 mm 17.4 NNO max 32.9 Maestrale 92 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +10.7° perc. +10.2° 0.82 mm 18.9 NO max 32.8 Maestrale 91 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +10.8° perc. +10.3° 0.56 mm 15.6 ONO max 28.5 Maestrale 89 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +11.2° perc. +10.6° 0.25 mm 12.6 SO max 19.9 Libeccio 87 % 1013 hPa 21 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° prob. 36 % 10.2 SO max 12.4 Libeccio 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.