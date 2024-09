Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 22 Settembre a Fasano si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più gradevole, con temperature che saliranno fino a 23°C e una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo momenti di sole.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per la giornata di Domenica 22 Settembre indicano che la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 19,1°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12 km/h, con una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. Con l’avanzare delle ore, la mattina porterà un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 21°C alle 7:00 e saliranno ulteriormente fino a 23°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma senza portare precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 13 km/h. La sera si presenterà con temperature intorno ai 19°C, con nubi sparse che non impediranno di godere di un cielo parzialmente sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata, mentre le serate si manterranno fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 11.9 NNO max 15.9 Maestrale 81 % 1019 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° Assenti 12.9 NNO max 19.8 Maestrale 84 % 1019 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 13.5 NNO max 13.5 Maestrale 73 % 1019 hPa 10 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° Assenti 11.4 N max 8.7 Tramontana 61 % 1019 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° Assenti 13.9 NNE max 10.2 Grecale 64 % 1017 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° Assenti 7.2 ENE max 6.6 Grecale 68 % 1017 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 2.9 SSE max 3.3 Scirocco 73 % 1017 hPa 22 poche nuvole +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.6 S max 6.4 Ostro 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:43

