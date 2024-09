Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, Fasano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 22,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo completamente sereno e temperature che inizieranno a salire. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza proveniente da Nord, che accompagnerà la giornata.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 25,7°C, mantenendo un clima piacevole e senza precipitazioni. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. La sera si presenterà altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 21,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

In sintesi, le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Fasano indicano una giornata caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze di Fasano.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 26.6 NO max 37.8 Maestrale 63 % 1007 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° prob. 9 % 26.6 NNO max 37.8 Maestrale 61 % 1007 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° prob. 2 % 26.4 NO max 31.4 Maestrale 60 % 1008 hPa 9 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 26.1 N max 26.9 Tramontana 52 % 1009 hPa 12 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 16.1 N max 17 Tramontana 48 % 1009 hPa 15 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 13.8 N max 14.1 Tramontana 51 % 1009 hPa 18 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 2 E max 3.3 Levante 60 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 12.1 S max 19.9 Ostro 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:01

