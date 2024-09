Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Fasano di Sabato 21 Settembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra i 19,1°C e i 22,7°C, accompagnati da una leggera brezza proveniente principalmente da nord. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella notte, il meteo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà sotto il 10%. I venti, provenienti da nord, si presenteranno con una velocità di circa 12,5 km/h, creando una leggera brezza che contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza si intensificherà leggermente, con velocità che toccheranno i 19,5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 63%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, confermando un’ottima giornata per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo rimarrà sereno e la brezza continuerà a soffiare da nord, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo circa 19,5°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità rimarrà elevata, ma non ci saranno segnali di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano indicano un Sabato 21 Settembre caratterizzato da condizioni meteo ideali, con un cielo sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua assenza di precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno godere di un clima favorevole, ideale per passeggiate e momenti di relax.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +19.1° prob. 36 % 13.1 N max 19.3 Tramontana 83 % 1018 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.8° prob. 13 % 16.2 NNO max 24.3 Maestrale 84 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° prob. 7 % 19.5 N max 20.3 Tramontana 73 % 1020 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° prob. 3 % 16.5 N max 14.4 Tramontana 65 % 1020 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° Assenti 16.3 N max 14.1 Tramontana 63 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 16.6 N max 17.9 Tramontana 72 % 1019 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.9° Assenti 12.2 NNO max 19 Maestrale 80 % 1020 hPa 22 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 11.2 NNO max 15.5 Maestrale 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:44

