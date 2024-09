Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nuvole si faranno più presenti, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +22,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno all’1%. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Ovest garantirà un’atmosfera piacevole, con un’umidità del 72%. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 59% alle 05:00, mantenendo temperature stabili intorno ai 22°C.

La mattina si aprirà con nubi sparse, ma il sole continuerà a farsi sentire. Alle 08:00, la temperatura salirà a +26,3°C e la copertura nuvolosa scenderà al 7%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +29,5°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 15%. La brezza vivace da Sud Ovest accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,5°C, ma inizieranno a scendere gradualmente. Alle 15:00, si prevede una temperatura di +27,1°C con nubi sparse e un’umidità che salirà al 55%. La brezza vivace continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a +21,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 71% e il vento si farà più teso, con raffiche che potranno raggiungere i 41,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%, creando un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fasano indicano un lieve calo delle temperature, con un’alternanza di sole e nuvole. Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, mentre nei giorni successivi si potrebbe assistere a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della probabilità di piogge. Sarà quindi opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.2° perc. +22.4° Assenti 6.7 SSO max 6.9 Libeccio 72 % 1011 hPa 4 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 7.8 SSO max 8 Libeccio 72 % 1011 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 9.1 SSO max 12 Libeccio 56 % 1011 hPa 10 cielo sereno +27.9° perc. +28.1° Assenti 14.2 SSO max 18.8 Libeccio 47 % 1011 hPa 13 cielo coperto +29.5° perc. +29.4° Assenti 13.4 SSO max 23 Libeccio 42 % 1009 hPa 16 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.9 OSO max 17 Libeccio 61 % 1010 hPa 19 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 21.3 ONO max 38 Maestrale 58 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 23.1 ONO max 39.9 Maestrale 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:32

