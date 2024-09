Previsioni Meteo Fasano: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La velocità del vento sarà di circa 14,7 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 26,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e la temperatura salirà fino a 27,9°C entro le 11:00. La brezza leggera, con una velocità di circa 13,3 km/h, renderà l’aria fresca e gradevole. L’umidità scenderà al 47% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa. Sarà un’ottima occasione per godere di una passeggiata all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 28,4°C alle 13:00, mantenendo un cielo sereno. Il vento si intensificherà, con velocità che toccheranno i 19 km/h e raffiche fino a 22,3 km/h. L’umidità rimarrà contenuta attorno al 46%, rendendo l’atmosfera molto piacevole per attività all’aperto.

La sera di Venerdì si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno a 22,6°C alle 21:00. La brezza continuerà a soffiare, con velocità di circa 11,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa. Sarà un’ottima serata per cene all’aperto o eventi sociali.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma si evolverà in condizioni di nubi sparse. La temperatura si manterrà attorno ai 22,2°C e il vento sarà leggero, con velocità di circa 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. Queste condizioni potrebbero portare a una notte più fresca rispetto al giorno precedente.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con una copertura che raggiungerà il 69%. Le temperature saliranno fino a 28,4°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità di circa 15,1 km/h. L’umidità scenderà al 45%, rendendo l’atmosfera più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le condizioni nuvolose persisteranno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27,2°C alle 15:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 10,4 km/h e raffiche fino a 21,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 54%. Sarà un pomeriggio ideale per attività all’aperto, anche se con un cielo meno limpido.

La sera di Sabato presenterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno a 21,7°C alle 21:00. Il vento sarà fresco, con velocità di circa 27,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Sarà una serata da trascorrere in compagnia, magari con un buon libro o una passeggiata.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,2°C. Il vento sarà fresco, con velocità di 29,9 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà al 59%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Queste condizioni potrebbero rendere la notte più frizzante.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a 21,1°C alle 09:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 34,1 km/h. L’umidità scenderà al 57%, favorendo un’atmosfera fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C alle 14:00, con un cielo che rimarrà sereno. Il vento sarà forte, con velocità che toccheranno i 47,6 km/h. L’umidità si attesterà al 52%, rendendo l’aria fresca e ventilata, ideale per attività all’aperto.

La sera di Domenica si preannuncia con un cielo nuvoloso e temperature che scenderanno a 17,3°C alle 21:00. Il vento rimarrà forte, con velocità di 44,7 km/h. L’umidità aumenterà al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa. Sarà una serata da trascorrere al chiuso, magari godendo di un buon film o di una cena calda.

In conclusione, il fine settimana a Fasano si presenterà con un Venerdì sereno e caldo, seguito da un Sabato con nubi sparse e temperature più fresche. La Domenica porterà un clima ventilato e fresco, ideale per chi ama le temperature più basse. Sarà un ottimo momento per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto, ma è consigliabile prepararsi a un clima più fresco nella giornata di Domenica.

