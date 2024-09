Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Giovedì 19 Settembre indicano un giorno caratterizzato da un’alternanza di condizioni atmosferiche. Nella notte, si registreranno temperature intorno ai 20°C, con un cielo che si presenterà inizialmente sereno, ma che potrebbe poi essere interessato da piogge leggere. Durante la mattina, il clima si manterrà relativamente mite, con temperature che saliranno fino a 24,5°C e una copertura nuvolosa che aumenterà. Nel pomeriggio, si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che potrebbero manifestarsi, portando a un abbassamento delle temperature. Infine, la sera porterà con sé un clima fresco e nuvoloso, con ulteriori possibilità di pioggia.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di 20,2°C. La velocità del vento sarà di circa 8,6 km/h proveniente da Sud, con una probabilità di pioggia del 74%. A partire dalle 02:00, si verificheranno piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,3°C. La situazione continuerà a oscillare tra pioggia e schiarite fino all’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno fino a 24,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%, con venti leggeri che non supereranno i 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 18%, rendendo la mattinata più stabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. A partire dalle 15:00, si attenderanno piogge leggere, con temperature che scenderanno a 22,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0,47 mm. La probabilità di pioggia salirà al 70% verso le 18:00, quando si prevede un clima più fresco.

La sera si presenterà con temperature intorno ai 20,8°C e un cielo che continuerà a essere nuvoloso. Le piogge leggere potrebbero persistere, con una probabilità di 65%. La velocità del vento sarà contenuta, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Fasano di Giovedì 19 Settembre evidenziano un giorno variabile, con temperature che si manterranno tra i 20°C e i 24,5°C. Le piogge leggere nel pomeriggio e in serata potrebbero influenzare le attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo il clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.2° perc. +20.2° prob. 74 % 8.6 S max 10 Ostro 74 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.15 mm 9.8 S max 11.8 Ostro 79 % 1012 hPa 6 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° prob. 44 % 7.3 SO max 13.3 Libeccio 71 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.2° prob. 22 % 3.1 SO max 7.8 Libeccio 50 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° prob. 18 % 3.9 ENE max 11.9 Grecale 48 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.4° perc. +23.3° 0.47 mm 5.2 NE max 9.3 Grecale 57 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.27 mm 3.2 SE max 7.3 Scirocco 70 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.19 mm 3.7 S max 5.6 Ostro 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:48

