Previsioni Meteo Fasano: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fasano di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud. Nel pomeriggio, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma il clima rimarrà comunque piacevole. La sera si presenterà con temperature attorno ai 22°C, mantenendo il cielo sereno e senza precipitazioni.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che varieranno da 21,4°C a 20,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 11 km/h e i 12 km/h, con direzione prevalentemente da sud. L’umidità si attesterà attorno al 76%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 24,8°C, mentre a mezzogiorno si raggiungeranno i 27,6°C. La brezza vivace proveniente da sud contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’umidità in calo fino al 50%.

Il pomeriggio si prevede altrettanto sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 27°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo il trend di una giornata asciutta e soleggiata.

Infine, la sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 22°C. Anche in questo frangente, il meteo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si attesterà attorno al 70%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fasano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale l’atmosfera per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Fasano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 11.4 S max 19.3 Ostro 73 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 11.1 S max 14.9 Ostro 66 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 18.7 S max 26.7 Ostro 56 % 1013 hPa 10 cielo sereno +26.9° perc. +27.3° Assenti 17.7 S max 20.5 Ostro 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +28° Assenti 16.2 SSE max 20.3 Scirocco 50 % 1011 hPa 16 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° Assenti 18 S max 24.7 Ostro 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.7° perc. +22.9° Assenti 14.2 SSO max 23.9 Libeccio 71 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 8.8 S max 10.4 Ostro 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.