Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Favara di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da est-sud-est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23°C intorno alle 10:00, accompagnate da piogge leggere.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano una continua presenza di nuvole, con sporadiche piogge che si manifesteranno soprattutto nelle ore centrali. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22°C e i 23°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 65-70%. Nel pomeriggio, la probabilità di pioggia aumenterà, ma le precipitazioni rimarranno leggere e intermittenti.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, ma le probabilità di pioggia diminuiranno, rendendo la serata più tranquilla. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma il vento si presenterà come una leggera brezza, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvole. Si prevede che le condizioni meteorologiche non subiranno grandi variazioni, con possibilità di piogge leggere che potrebbero ripresentarsi nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.3° prob. 17 % 6.9 SE max 10.4 Scirocco 86 % 1019 hPa 4 cielo coperto +19.5° perc. +19.8° prob. 26 % 9.1 ESE max 11.8 Scirocco 87 % 1018 hPa 7 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 29 % 6.6 ESE max 9.3 Scirocco 74 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +23.5° perc. +23.5° 0.11 mm 14.8 SSE max 13.6 Scirocco 61 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° prob. 39 % 10.1 SSE max 10.8 Scirocco 68 % 1017 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 46 % 5.4 SSE max 5.1 Scirocco 64 % 1016 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21.2° prob. 11 % 7.9 ESE max 10.5 Scirocco 76 % 1017 hPa 22 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 9 % 6.2 ESE max 7.8 Scirocco 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:58

