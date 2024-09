Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Favara si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C entro le ore centrali della giornata, mantenendo una copertura nuvolosa pari a 0%. Le condizioni di serenità del cielo continueranno a caratterizzare anche il pomeriggio, con valori termici che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La sera si prevede fresca, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che varieranno da un minimo di 16,3°C a un massimo di 17,2°C. La brezza leggera, con velocità di circa 6-8 km/h, garantirà un clima piacevole, mentre l’umidità rimarrà intorno al 70%.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle ore 08:00, si registrerà una temperatura di 20,3°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 23,1°C entro le ore 12:00. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud, con intensità che varierà tra 3 e 11 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 49%.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto favorevole, con temperature che toccheranno un picco di 23,3°C alle ore 13:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 19°C alle ore 19:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, e la brezza leggera garantirà un clima piacevole per le attività serali. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che si attesteranno attorno ai 18°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, rendendo l’inizio di Ottobre particolarmente gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 7.3 NNE max 7.3 Grecale 70 % 1018 hPa 4 cielo sereno +16.4° perc. +15.9° Assenti 6.7 NE max 6.7 Grecale 70 % 1018 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 3.2 E max 3.2 Levante 55 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 9.5 SSO max 8.5 Libeccio 49 % 1018 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 11.8 SSO max 9.7 Libeccio 53 % 1016 hPa 16 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 10.4 SO max 9.3 Libeccio 64 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.5° Assenti 3.5 OSO max 3.8 Libeccio 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 2.8 ESE max 3 Scirocco 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:44

