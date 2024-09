Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara indicano un Mercoledì 18 Settembre caratterizzato da una transizione climatica che porterà a condizioni variabili durante la giornata. La notte si presenterà con cielo prevalentemente coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Il pomeriggio sarà dominato da cieli sereni, mentre la sera porterà nuovamente nuvolosità. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, Favara avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,5 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Non si registreranno precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’81%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un passaggio a pioggia leggera, con una temperatura che salirà fino a 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 96%, ma le piogge saranno deboli e sporadiche. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e si passerà a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 22,5°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h.

Nel pomeriggio, Favara godrà di cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,6°C. La brezza sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 53%. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie alla presenza di sole e temperature miti.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a circa 20,6°C e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 5,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Favara indicano un clima variabile. Giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, nel fine settimana, si potrebbe assistere a un ritorno della nuvolosità e a un abbassamento delle temperature. Gli amanti del sole potranno approfittare di Mercoledì per godere di una giornata prevalentemente serena e mite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° prob. 25 % 2.8 ENE max 2.9 Grecale 79 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 26 % 3.5 ENE max 3.3 Grecale 81 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +20° prob. 27 % 2.6 ESE max 4.2 Scirocco 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 30 % 12 SO max 14.5 Libeccio 55 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° prob. 25 % 13.9 SO max 16.1 Libeccio 53 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° prob. 12 % 12.3 OSO max 14.4 Libeccio 58 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 5.6 OSO max 7.9 Libeccio 69 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 1.3 NNO max 1.9 Maestrale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:04

