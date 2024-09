Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara indicano un Mercoledì 25 Settembre caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge leggere nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 23°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con un’umidità che si attesterà attorno al 71%. La brezza leggera proveniente da Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto e temperature che saliranno fino a 22,9°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere attese intorno alle 12:00, quando si registrerà una temperatura di 22,8°C e una velocità del vento di 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione del cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma non mancheranno del tutto, con una probabilità di 49% di precipitazioni. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Favara nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un Mercoledì che porterà piogge leggere e temperature miti. Giovedì e Venerdì potrebbero riservare condizioni simili, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 2.2 ESE max 2.5 Scirocco 72 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 4.3 E max 4.6 Levante 75 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 4.1 SE max 6.3 Scirocco 67 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 7 % 9.1 SSO max 14.1 Libeccio 59 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 68 % 6.7 SO max 11.9 Libeccio 71 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 44 % 6 S max 6.7 Ostro 69 % 1017 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° prob. 10 % 4 SE max 5.4 Scirocco 81 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 3 % 4.1 E max 4.5 Levante 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:53

