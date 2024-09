Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Favara di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 79%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, portando a una giornata più serena.

Nella notte, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità che varierà da moderata a leggera. Le temperature si manterranno sopra i 19°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 7,1 km/h, contribuendo a mantenere l’umidità elevata.

Con l’arrivo della mattina, le piogge si attenueranno, lasciando spazio a cieli coperti. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che si aggireranno intorno ai 5-6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioviggine rimarrà presente fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un picco di circa 21,8°C, rendendo il clima più gradevole. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi sotto il 60%. Il vento si farà leggermente più forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e una temperatura che scenderà gradualmente fino a 18,6°C. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara indicano un netto miglioramento delle condizioni meteo a partire dalla mattina. Dopo una notte di pioggia, la giornata si presenterà più serena, con temperature piacevoli e un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.55 mm 5.9 SO max 9.4 Libeccio 79 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.54 mm 6.7 O max 9.1 Ponente 84 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +18.9° perc. +18.9° 0.95 mm 6.3 ONO max 7 Maestrale 82 % 1015 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +20° prob. 71 % 3.1 NNE max 8.6 Grecale 68 % 1015 hPa 13 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.9 NO max 5.8 Maestrale 67 % 1016 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 7.8 O max 8.2 Ponente 61 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19.4° Assenti 5.5 ONO max 6.2 Maestrale 74 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 4.8 NE max 4.7 Grecale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:01

