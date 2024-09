Previsioni Meteo Favara: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Favara per Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un alternarsi di pioggia leggera durante la notte e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +18,6°C e +24,7°C, mentre i venti si faranno sentire con intensità variabile, raggiungendo punte di 34,6 km/h nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente assente durante le ore centrali della giornata, favorendo un clima sereno.

Durante la notte, le prime ore si caratterizzeranno per un cielo sereno, con una temperatura di +20,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,44 mm entro le 04:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e, già dalle 07:00, si prevede un cielo con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 22,1°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 26,2 km/h. A partire dalle 10:00, il cielo si presenterà quasi sereno, con temperature che saliranno fino a 24,7°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,5°C. I venti, provenienti da Ovest-Nord Ovest, si faranno sentire con intensità di 34,6 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 46%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che toccheranno i 19,3°C entro le 22:00. I venti continueranno a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 42,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara indicano un miglioramento significativo rispetto alla notte, con un pomeriggio e una sera caratterizzati da condizioni di bel tempo. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° Assenti 13.8 O max 26.1 Ponente 78 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.24 mm 13.2 O max 30.2 Ponente 81 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.73 mm 22.1 O max 35 Ponente 77 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.6° perc. +23.5° prob. 36 % 29.4 ONO max 41 Maestrale 55 % 1013 hPa 12 poche nuvole +24.7° perc. +24.5° prob. 34 % 32.8 O max 43.2 Ponente 47 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° Assenti 33.8 ONO max 42.2 Maestrale 45 % 1013 hPa 18 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 25.8 ONO max 34.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 23.1 NO max 41.4 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:12

