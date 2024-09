Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da un inizio di mattinata con condizioni prevalentemente nuvolose, che si trasformeranno in un pomeriggio coperto e, infine, in serata si prevedono piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26°C durante il giorno, mentre le notti saranno più fresche, con minime attorno ai 18°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 34,3 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina inizierà con nubi sparse, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un pomeriggio di cielo coperto, dove le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà leggermente, arrivando a 24,7°C alle 16:00. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 38%. La situazione meteo si deteriorerà ulteriormente nella sera, quando si prevede l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 21,2°C alle 20:00, e la pioggia si intensificherà con accumuli di circa 0,4 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con massime che potrebbero superare i 27°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 8.9 SO max 9.6 Libeccio 70 % 1007 hPa 3 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 8.3 OSO max 8.1 Libeccio 72 % 1006 hPa 6 poche nuvole +19.3° perc. +19° Assenti 8.5 OSO max 10.8 Libeccio 67 % 1006 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +24.8° prob. 2 % 6.7 S max 13.2 Ostro 44 % 1006 hPa 12 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 5 % 12.8 SSO max 24.2 Libeccio 45 % 1005 hPa 15 cielo coperto +25.5° perc. +25.2° prob. 38 % 17 SO max 28.4 Libeccio 42 % 1004 hPa 18 cielo coperto +22.4° perc. +22° prob. 26 % 10.7 SSO max 17.7 Libeccio 52 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +19.6° 0.17 mm 8.9 NE max 12.1 Grecale 64 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:15

