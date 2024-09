Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Fermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 18°C, con un aumento dell’umidità e una leggera intensificazione del vento. La giornata si presenterà quindi con un clima fresco e umido, tipico di questo periodo dell’anno.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 16 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 17°C. La velocità del vento si manterrà tra i 17 km/h e i 19 km/h, con una direzione sempre da Sud Est. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 61%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 14:00, la temperatura scenderà a circa 17°C, per poi raggiungere i 14°C entro le 17:00. La pioggia sarà leggera, con accumuli che varieranno da 0.13 mm a 0.33 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Sud, con intensità che varierà tra i 12 km/h e i 14 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni dovrebbero cessare. La velocità del vento si ridurrà, scendendo a circa 6 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fermo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi con un clima altrettanto variabile, ma con possibilità di schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 21 % 16.2 SE max 22.7 Scirocco 74 % 1014 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 12 % 14.5 SSE max 20.7 Scirocco 75 % 1013 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° prob. 3 % 18.1 SE max 24.1 Scirocco 70 % 1013 hPa 9 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 6 % 19.4 SSE max 22.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.2° prob. 14 % 15 SSE max 17.6 Scirocco 57 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +15.7° perc. +15.3° 0.25 mm 14.2 SSO max 16.4 Libeccio 73 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.13 mm 12.2 SSO max 21 Libeccio 80 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 42 % 4.5 S max 6.3 Ostro 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.