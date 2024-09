Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,1°C intorno alle 11:00. La brezza sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 10,7 km/h e i 19,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 51% e il 64%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto, ideale per attività all’aria aperta.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 13:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 16°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento diminuirà, portando a una sensazione di maggiore calma, con raffiche che non supereranno i 18,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto nonostante l’aumento delle nubi.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 12,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca ma non sgradevole. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 72%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo di Lunedì 30 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che vedrà un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, ci si aspetta un ulteriore aumento delle nubi, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un clima più variabile nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.5° perc. +12.5° Assenti 5.6 ONO max 6.8 Maestrale 64 % 1024 hPa 3 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 9.4 O max 9.3 Ponente 69 % 1023 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° Assenti 11.3 O max 12.5 Ponente 69 % 1023 hPa 9 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 14.1 NO max 15.8 Maestrale 55 % 1022 hPa 12 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° Assenti 19.4 N max 19.2 Tramontana 53 % 1022 hPa 15 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 13.8 N max 14.8 Tramontana 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 3.4 NO max 4.8 Maestrale 66 % 1021 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 7.8 O max 7.4 Ponente 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.