Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Fermo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con un aumento della temperatura fino a 18°C e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, portando a un cielo coperto e a temperature in calo. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e umido.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Fermo sperimenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 13°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà fino a 18°C. Le condizioni di umidità miglioreranno, scendendo al 65%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del mattino. Questo sarà il momento migliore della giornata, con un clima più gradevole e una buona visibilità.

Nel pomeriggio, però, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà nuovamente, portando a una temperatura massima di circa 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’83%, e l’umidità risalirà, raggiungendo il 65%. Le raffiche di vento si intensificheranno, con velocità che potranno arrivare fino a 10 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 74%, e il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una leggera brezza. Le condizioni di visibilità potrebbero risultare compromesse a causa della presenza di nubi dense.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo indicano una giornata variabile, con un inizio promettente al mattino, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che continueranno a oscillare intorno ai 15-18°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Fermo

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 6.3 O max 6 Ponente 73 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +12° Assenti 5.3 O max 4.9 Ponente 72 % 1018 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 4.9 SO max 4.7 Libeccio 70 % 1018 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° Assenti 4.7 ESE max 4.6 Scirocco 58 % 1017 hPa 12 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 9 E max 6.7 Levante 59 % 1016 hPa 15 nubi sparse +17.8° perc. +17.3° Assenti 9.3 ESE max 10 Scirocco 65 % 1015 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 10.7 SSE max 14.1 Scirocco 70 % 1014 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 9.3 S max 12.5 Ostro 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:41

