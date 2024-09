Previsioni Meteo Fermo: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fermo di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno immediatamente, poiché si prevedono piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, ci sarà un netto miglioramento, con schiarite e un abbassamento della copertura nuvolosa. La sera si presenterà serena, con temperature in calo e condizioni di vento moderato.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Fermo registrerà nubi sparse con una temperatura di 20,4°C e una copertura nuvolosa del 46%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura costante intorno ai 20°C. Si prevederanno anche piogge leggere a partire dalle 04:00, con accumuli di circa 0,36mm. L’umidità sarà alta, attorno al 81%, e il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da sud-sud ovest.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno subito. Le piogge continueranno fino alle 11:00, con temperature che varieranno da 19,3°C a 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. Tuttavia, a partire dalle 12:00, ci sarà un miglioramento, con il cielo che inizierà a schiarirsi e la temperatura che raggiungerà i 21,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Il cielo passerà da nubi sparse a poche nuvole, con temperature che si attesteranno tra 18,2°C e 21,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 28%, e le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno raggiungere i 32,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità inizierà a scendere.

La sera si presenterà serena, con temperature che continueranno a calare, arrivando a 15,4°C entro la mezzanotte. Il cielo sarà completamente sereno, con una copertura nuvolosa del 9% e una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Fermo di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e una serata serena. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in calo e cieli sereni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Fermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 3.4 O max 4.6 Ponente 72 % 1009 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 10 % 5 ESE max 6 Scirocco 80 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.93 mm 5.8 SO max 6.3 Libeccio 80 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +23.9° perc. +23.9° 0.16 mm 9.2 NO max 16.2 Maestrale 59 % 1009 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 56 % 30.9 N max 35.2 Tramontana 63 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 7 % 15.7 NO max 28.5 Maestrale 58 % 1010 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° prob. 1 % 12.5 ONO max 23.4 Maestrale 64 % 1013 hPa 21 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 12.7 ONO max 24.5 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:46

