Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Ferrara si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio piovoso e un successivo miglioramento. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a un mattino sereno e soleggiato.

Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a valori minimi. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 52%. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un cielo più coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa raggiungerà il 90%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature in calo che scenderanno fino a 17°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%, e non si prevedono piogge. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un Giovedì caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione a possibili cambiamenti nel fine settimana, quando potrebbero tornare le precipitazioni. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.1° 0.25 mm 5.9 SO max 6.5 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.4° 0.13 mm 2.8 SSE max 3.6 Scirocco 80 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° prob. 8 % 5.8 NNE max 6.8 Grecale 82 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 4.5 N max 4.1 Tramontana 63 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° prob. 1 % 0.5 SSO max 4 Libeccio 52 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° prob. 2 % 2.7 N max 4.1 Tramontana 50 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.1 N max 7.3 Tramontana 63 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.7 OSO max 7 Libeccio 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.