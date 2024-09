Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ferrara di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 54,2 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno tra i 19°C e i 22°C, mentre la velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra i 7,8 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo mostrano una continuazione della copertura nuvolosa, con valori che si attesteranno intorno ai 27°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con punte di 18,8 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, portando a una sensazione di calore più sopportabile. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 55%. La velocità del vento sarà più contenuta, con brezza leggera che accompagnerà le ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una costante presenza di nuvole. Si prevede che, nei giorni successivi, ci sarà una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo dovranno attendere un miglioramento, mentre per chi preferisce un clima più fresco, le condizioni attuali potrebbero risultare piacevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22° perc. +22° prob. 2 % 28.9 S max 54.2 Ostro 67 % 1006 hPa 3 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° prob. 18 % 25.8 SSO max 48.6 Libeccio 69 % 1005 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° prob. 18 % 10.7 O max 23.6 Ponente 84 % 1006 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 10 % 11.2 OSO max 21.6 Libeccio 73 % 1008 hPa 12 nubi sparse +27° perc. +27.4° prob. 10 % 18.2 SO max 27.3 Libeccio 51 % 1007 hPa 15 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 14.7 SSO max 21.4 Libeccio 52 % 1006 hPa 18 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 10.8 SO max 21.1 Libeccio 55 % 1007 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +19.9° Assenti 7.9 SSO max 10 Libeccio 55 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:56

