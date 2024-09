Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà completamente coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 20,7°C nel primo pomeriggio, mentre nel corso della sera si prevede un abbassamento a 14,6°C.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno con una temperatura di 12,9°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo 16°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 18% al 27%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 94%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,7°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 95%. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno all’80%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e mercoledì non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di schiarite solo in alcune ore della giornata. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività all’aperto con un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.9° perc. +12.4° Assenti 5.5 ESE max 9.5 Scirocco 85 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 3.5 ESE max 4.4 Scirocco 84 % 1014 hPa 6 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 1.6 E max 3.7 Levante 82 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 8.2 ENE max 10.5 Grecale 61 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +19.7° Assenti 8.6 ENE max 10.7 Grecale 54 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20° prob. 1 % 7.1 ENE max 8.3 Grecale 53 % 1012 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 2.7 ESE max 3.5 Scirocco 75 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 4.9 SSO max 5.4 Libeccio 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:23

