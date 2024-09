Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 19°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che si avvicineranno al 100% nelle prime ore del giorno. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da 11,4°C a 11,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16 km/h, proveniente da Ovest, con una leggera diminuzione dell’umidità che si attesterà intorno al 53%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 19,4°C intorno a mezzogiorno. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con intensità che varierà tra i 17 km/h e i 20 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 42%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, scendendo fino all’89%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Domani, si assisterà a un leggero calo delle temperature, mentre dopodomani si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.4° perc. +10° Assenti 16.4 O max 33.9 Ponente 53 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +10.1° Assenti 18.7 O max 37.8 Ponente 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +12.1° perc. +10.7° Assenti 18.1 O max 37.2 Ponente 51 % 1013 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +15.7° Assenti 20.4 ONO max 26.2 Maestrale 43 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +18.5° Assenti 17.9 NO max 19.8 Maestrale 42 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +18.8° Assenti 10.9 NNO max 14.7 Maestrale 42 % 1014 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.4° Assenti 3.6 ESE max 4.5 Scirocco 61 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.8° perc. +11.7° Assenti 4.7 SSO max 5.8 Libeccio 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.