Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 22,8°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15°C durante la notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Fidenza si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 79%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 3,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, presentando poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 22,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 12%, favorendo un clima più gradevole. L’umidità scenderà al 55%, mentre il vento si farà sentire con una velocità di circa 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà mite, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. Tuttavia, la nuvolosità aumenterà, portando a una copertura nuvolosa del 21%. Le condizioni di vento continueranno a essere moderate, con velocità che si attesteranno attorno ai 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura scenderà a 16,7°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 75%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e nuvole, senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, tenendo presente l’aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 0.8 S max 3.9 Ostro 79 % 1022 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 1.3 SSE max 3.6 Scirocco 82 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.7 SO max 3.2 Libeccio 83 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 6.8 ENE max 9 Grecale 68 % 1022 hPa 12 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 10.5 E max 13.5 Levante 55 % 1021 hPa 15 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 10.2 E max 11.9 Levante 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 4.3 SSE max 4.8 Scirocco 69 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 4.1 SSO max 6 Libeccio 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.