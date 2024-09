Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza evidenziano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. Dopo una notte con nubi sparse e temperatura intorno ai +20°C, la mattina vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 66% e temperature fino a +30°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con pioggia moderata e venti intensi da Nord Ovest. Le precipitazioni raggiungeranno i 2.23mm. La sera sarà caratterizzata da forti piogge, temperature in calo e umidità elevata. Martedì, il tempo si stabilizzerà con cielo sereno e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Fidenza si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di circa 5-6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa in aumento al 66%. Le temperature saliranno fino a +30°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 28%, con un’umidità del 40% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà, passando a un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, ma si abbasseranno con l’arrivo della pioggia moderata. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 10km/h con raffiche più intense. Le precipitazioni saranno di 2.23mm con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche continueranno a peggiorare con forte pioggia e una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si abbasseranno fino a +21°C con venti tesi da Sud Ovest. Le precipitazioni raggiungeranno i 4.05mm con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Fidenza si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa in aumento al 7%. Le temperature saliranno fino a +26°C con una brezza leggera da Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, intorno al 7%, con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C con una brezza leggera da Nord. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno al 6% con un’umidità del 37% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a +23°C con una brezza leggera da Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno del 4% con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Fidenza si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 64% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa in calo al 43%. Le temperature saliranno fino a +28°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno del 24% con un’umidità del 65% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C con una brezza leggera da Nord Est. Le probabilità di precipitazioni saranno del 10% con un’umidità del 35% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a +23°C con una brezza leggera da Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno del 4% con un’umidità del 61% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Fidenza si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una brezza leggera da Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 77% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa in aumento al 67%. Le temperature saliranno fino a +20°C con una brezza leggera da Ovest. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno al 40% con un’umidità dell’80% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature massime raggiungeranno i +19°C con una brezza leggera da Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno del 38% con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: In serata le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si abbasseranno leggermente fino a +18°C con una brezza leggera da Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno del 41% con un’umidità dell’85% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per Fidenza, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per i prossimi giorni e di essere preparati con l’abbigliamento adeguato. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali per eventuali variazioni.

