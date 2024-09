Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Figline Valdarno si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose e piovose nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. Tuttavia, l’arrivo di nuvole e pioggia leggera nel pomeriggio porterà a un abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18°C nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 17°C e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 92%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, portando a condizioni di nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 15,4°C alle ore 03:00. La mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento della temperatura che raggiungerà i 24,4°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 96%. Le temperature inizieranno a scendere, passando dai 25,3°C delle 13:00 ai 20,5°C delle 17:00. A partire dalle 17:00, si prevedono piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,28 mm. La pioggia continuerà a cadere anche nelle ore serali, con intensità che varierà, ma mantenendosi sempre su valori leggeri.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 16,9°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,7 mm entro la 23:00. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, e i venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Figline Valdarno indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile, con un passaggio da condizioni serene a piovose. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, suggerendo di prepararsi a un clima più fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non migliorare immediatamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 2 % 4 SE max 3.8 Scirocco 93 % 1016 hPa 4 poche nuvole +15.1° perc. +15.2° Assenti 4.5 ESE max 4.3 Scirocco 96 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +18.2° Assenti 4.4 ESE max 6.2 Scirocco 85 % 1015 hPa 10 poche nuvole +23.5° perc. +23.3° Assenti 7.6 S max 10.2 Ostro 52 % 1014 hPa 13 cielo coperto +25.3° perc. +25.1° prob. 21 % 9.1 S max 12 Ostro 46 % 1012 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° prob. 22 % 8.7 SO max 15.2 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.19 mm 1.5 SSO max 2.6 Libeccio 88 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.9° 0.69 mm 5.1 S max 7.1 Ostro 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:04

