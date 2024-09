Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Figline Valdarno per Lunedì 9 Settembre

Le condizioni meteo a Figline Valdarno per Lunedì 9 Settembre saranno caratterizzate da un inizio di giornata con forte pioggia durante la notte, seguita da piogge leggere al mattino. Nel pomeriggio si avranno nubi sparse e possibili pioviggini, mentre la sera e la notte si avranno poche nuvole.

Durante la mattina, le temperature oscilleranno tra i +20,2°C e i +23,1°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, fino a raggiungere i 19,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 76-98% durante queste ore.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno sui +25,8°C, con una percezione di calore stabile. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi intorno ai 18,6km/h. L’umidità calerà al 53-75%.

Durante la sera e la notte, le temperature scenderanno gradualmente fino a +17,4°C, con una percezione di fresco. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 3km/h e un’umidità che si manterrà alta, intorno al 91-92%.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Figline Valdarno si prevedono condizioni variabili, con possibili piogge sparse e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +19.9° perc. +20.6° 4.3 mm 5 S max 9.4 Ostro 99 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.8° perc. +20.4° prob. 76 % 5.5 SO max 14 Libeccio 97 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +20.9° perc. +21.4° 0.26 mm 16.5 O max 37.7 Ponente 91 % 1005 hPa 10 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 57 % 18.6 O max 31 Ponente 60 % 1005 hPa 13 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° prob. 16 % 13.9 NO max 24.9 Maestrale 70 % 1005 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 8 % 10.6 O max 14.8 Ponente 68 % 1005 hPa 19 nubi sparse +19.6° perc. +19.9° Assenti 0.1 NNE max 3.9 Grecale 84 % 1006 hPa 22 poche nuvole +17.6° perc. +17.8° Assenti 2.3 E max 2.3 Levante 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:30

