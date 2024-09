Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Figline Valdarno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni più nuvolose al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, contribuendo a un abbassamento della percezione termica nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 5,7 km/h da Sud Ovest, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con il passaggio a nubi sparse.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 09:00, quando si registrerà una temperatura di circa 18,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22 km/h, e la copertura nuvolosa si ridurrà al 91%. A partire dalle 10:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 19,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 19,6°C alle 13:00 e scenderanno gradualmente fino a 17,3°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 14,2 km/h e i 24,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il cielo sarà sereno o con poche nuvole, con una copertura nuvolosa che non supererà il 20%. La velocità del vento diminuirà, passando a circa 3,3 km/h, creando una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno indicano un Sabato caratterizzato da un clima sereno e temperature gradevoli, con un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Figline Valdarno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° prob. 2 % 8.3 SO max 28.8 Libeccio 82 % 1010 hPa 4 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 9.9 O max 36 Ponente 90 % 1011 hPa 7 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° prob. 4 % 11.7 O max 37.9 Ponente 70 % 1011 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° prob. 16 % 25.8 O max 39.9 Ponente 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +19.6° perc. +19° Assenti 24.7 O max 37.3 Ponente 52 % 1012 hPa 16 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 14.2 O max 27.7 Ponente 69 % 1013 hPa 19 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 2.3 ONO max 4.4 Maestrale 87 % 1016 hPa 22 poche nuvole +13.2° perc. +12.9° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:55

