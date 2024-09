Previsioni Meteo Figline Valdarno: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Figline Valdarno di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale abbassamento della temperatura nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco intorno ai 22,7°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che accompagneranno la mattinata e il pomeriggio, mentre la sera si prevede un cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,7°C con una copertura nuvolosa che varierà tra nubi sparse e cielo coperto. La mattina inizierà con temperature in aumento, raggiungendo i 19°C entro le ore 8:00. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si manterrà tra i 5 e i 13 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il massimo di 22,7°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo prevalentemente sereno. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 57% e il 71%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15,6°C alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Figline Valdarno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 17 % 6.6 NE max 8.6 Grecale 95 % 1016 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.5° prob. 17 % 5.9 NNE max 9 Grecale 94 % 1017 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 6.8 NE max 16.8 Grecale 81 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 6 % 13.5 NE max 21.7 Grecale 64 % 1018 hPa 13 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° prob. 17 % 11 NE max 15.3 Grecale 57 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 15 % 10 NE max 15.7 Grecale 71 % 1018 hPa 19 cielo sereno +15.6° perc. +15.6° Assenti 7.6 NE max 8.4 Grecale 92 % 1020 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 6.6 NE max 7.1 Grecale 94 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:10

