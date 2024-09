Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Lunedì 16 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 16,2°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio prevalentemente coperto. Le temperature massime raggiungeranno i 21,4°C, mentre la velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che si alzeranno progressivamente fino a raggiungere i 23,8°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, già nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una diminuzione della temperatura percepita. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci nel corso della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 52%, contribuendo a una sensazione di caldo moderato.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, creando una leggera brezza. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, portando a una sensazione di frescura. La brezza continuerà a soffiare, ma senza particolari intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con massime che potrebbero superare i 25°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo per attività all’aperto, mentre Lunedì si presenterà come una giornata di transizione, con un clima più variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 3.9 E max 4.5 Levante 79 % 1013 hPa 4 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 4.4 ENE max 5.3 Grecale 81 % 1012 hPa 7 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° Assenti 4.8 NE max 8.4 Grecale 64 % 1012 hPa 10 nubi sparse +22.9° perc. +22.5° Assenti 6.5 NNE max 9.5 Grecale 46 % 1011 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +20.9° prob. 29 % 14.2 NNE max 16.1 Grecale 52 % 1011 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° prob. 36 % 10.8 NNE max 14.7 Grecale 54 % 1010 hPa 19 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 7 NE max 13.7 Grecale 68 % 1011 hPa 22 cielo coperto +15.6° perc. +14.8° Assenti 7.6 NE max 14.5 Grecale 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:18

