Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Lunedì 9 Settembre a Firenze si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge leggere che tenderanno a diminuire nel corso della mattina, lasciando spazio a nubi sparse e brevi schiarite nel pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, è prevista una copertura nuvolosa del 94% con piogge leggere e una temperatura che si attesterà intorno ai +20,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 11,8km/h, mentre l’umidità sarà del 91%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare con nubi sparse e una probabilità di pioggia in calo. La temperatura massima prevista sarà di +25,4°C con una copertura nuvolosa del 27%. Il vento sarà proveniente da Ovest con una velocità di 22,3km/h.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 23%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +20°C. Il vento sarà debole, proveniente da Est – Sud Est con una velocità di 4,2km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.3° perc. +20.9° 1.01 mm 7.7 SSE max 14.4 Scirocco 97 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +20.2° perc. +20.7° 0.13 mm 8.6 SSO max 26.6 Libeccio 95 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.47 mm 18.8 OSO max 40.4 Libeccio 89 % 1005 hPa 10 nubi sparse +24.9° perc. +24.8° prob. 55 % 22.8 O max 36.7 Ponente 55 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +22.8° perc. +22.9° 0.12 mm 15.5 O max 26.5 Ponente 67 % 1004 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° prob. 12 % 13.4 SO max 17.7 Libeccio 72 % 1004 hPa 19 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° Assenti 5.7 SE max 8.6 Scirocco 79 % 1006 hPa 22 poche nuvole +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.6 E max 2.5 Levante 81 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.