Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

Venerdì 6 Settembre a Firenze si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5-10%. Le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C, con una percezione leggermente superiore a causa di una brezza di vento proveniente dal Sud.

Durante la mattina, la situazione meteorologica tenderà a cambiare, con un aumento della copertura nuvolosa che arriverà fino al 86% intorno alle ore 10:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26-27°C, mentre la percezione sarà leggermente superiore a causa di una brezza leggera che soffierà principalmente da Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature massime saranno intorno ai 28-29°C, con una percezione leggermente inferiore a causa della presenza di nuvole che limiteranno l’irraggiamento solare. Il vento sarà debole, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 30-50%. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai 22-24°C, con una percezione termica simile. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità molto bassa e proveniente da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Firenze indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di sole a fasi di nuvole più consistenti. Le temperature saranno gradevoli, con massime intorno ai 28-29°C, e vento leggero proveniente principalmente da Ovest. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e un cielo più sereno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +20.1° Assenti 3.7 S max 3.8 Ostro 93 % 1011 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +19.4° Assenti 2.5 SSE max 2.5 Scirocco 93 % 1012 hPa 7 cielo coperto +21.1° perc. +21.5° Assenti 1.3 SE max 2.8 Scirocco 84 % 1013 hPa 10 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.4 OSO max 8.3 Libeccio 54 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.6° perc. +28.6° Assenti 9.1 O max 10.9 Ponente 45 % 1013 hPa 16 cielo coperto +27.2° perc. +27.6° Assenti 5.7 ONO max 10.9 Maestrale 49 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 1.2 E max 1.6 Levante 60 % 1014 hPa 22 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 3 E max 3.2 Levante 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:36

