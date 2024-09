Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Firenze indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma si prevede che il sole dominerà il pomeriggio, portando a un clima ideale per attività all’aperto. Le temperature si attesteranno tra i 15°C della notte e i 23°C nel pomeriggio, con un’ottima percezione del calore grazie a una leggera brezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’81%, con una leggera velocità del vento di circa 2,7 km/h proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno al 52%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a 16,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma già a partire dalle 08:00, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 18,7°C. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di 23,8°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 11,4 km/h. L’umidità scenderà al 37%, contribuendo a un comfort termico ottimale. Le condizioni di assenza di precipitazioni garantiranno una giornata asciutta e soleggiata.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, ma rimarranno comunque miti, con valori intorno ai 17°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento si ridurrà, mantenendo un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Firenze si presenteranno favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo la settimana molto gradevole. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere della bellezza di Firenze.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +13.7° Assenti 3.4 ESE max 3.2 Scirocco 52 % 1015 hPa 4 nubi sparse +13.6° perc. +12.4° Assenti 1.5 ESE max 1.5 Scirocco 54 % 1015 hPa 7 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° Assenti 2.6 E max 3.4 Levante 49 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +20.9° Assenti 6.8 OSO max 9.4 Libeccio 43 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 8.5 O max 7.2 Ponente 37 % 1013 hPa 16 cielo sereno +22.3° perc. +21.8° Assenti 11.4 OSO max 10.7 Libeccio 48 % 1012 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +17.9° Assenti 3.7 SSE max 4.6 Scirocco 65 % 1014 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +16.3° Assenti 3.2 ESE max 3.7 Scirocco 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:20

