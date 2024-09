Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Firenze si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una mattinata soleggiata, con cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 33,1°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, mantenendo comunque temperature elevate attorno ai 34,3°C.

Nel corso della sera, è previsto un cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni dovrebbero intensificarsi nel corso della notte, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 23,2°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con possibili precipitazioni anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +23.7° perc. +23.9° 0.18 mm 2.1 SSE max 2.6 Scirocco 70 % 1015 hPa 4 poche nuvole +22.4° perc. +22.6° prob. 37 % 2.8 E max 3.3 Levante 75 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° prob. 1 % 1 NE max 1.1 Grecale 62 % 1015 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +31.7° prob. 9 % 1.9 O max 3.1 Ponente 38 % 1014 hPa 13 poche nuvole +34° perc. +33.2° Assenti 7.3 O max 9.1 Ponente 29 % 1012 hPa 16 nubi sparse +31° perc. +31.2° prob. 16 % 16.1 OSO max 17 Libeccio 42 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +27° perc. +27.9° 0.13 mm 5.1 SSO max 9.3 Libeccio 58 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +24.9° perc. +25.2° 0.36 mm 2.4 SSE max 3.1 Scirocco 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:40

