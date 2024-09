Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,6°C e i 25,2°C, mentre i venti saranno leggeri e provenienti principalmente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’82% durante la notte, per poi diminuire nel corso della giornata.

Durante la notte, si registreranno poche nuvole con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 24%, e i venti leggeri da Nord Est garantiranno una sensazione di freschezza. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,8°C entro le 09:00. L’umidità si ridurrà al 58%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 25,2°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 9,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà contenuta attorno al 46%. La sensazione di calore sarà mitigata dalla brezza leggera, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’89%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,6°C entro le 23:00. I venti continueranno a provenire da Nord Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze di Sabato 21 Settembre evidenziano una giornata di bel tempo al mattino, con un graduale aumento delle nubi nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata, mentre le temperature rimarranno piacevoli, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 6.1 NE max 11.2 Grecale 83 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 6 ENE max 8.8 Grecale 86 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.8° Assenti 5.1 NE max 9.8 Grecale 75 % 1021 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 7 NNE max 8.3 Grecale 52 % 1020 hPa 13 poche nuvole +25.2° perc. +25° Assenti 9.2 N max 8.1 Tramontana 46 % 1019 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.7° Assenti 9.3 NNE max 13.3 Grecale 57 % 1019 hPa 19 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 6.5 NE max 10.9 Grecale 73 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.6 NE max 6.1 Grecale 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.