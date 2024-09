Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Fiumicino si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si registreranno delle piogge leggere, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Analizzando i dati, si evidenzieranno temperature comprese tra 23,7°C e 26,6°C, con una leggera variabilità del vento e un’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà da nord-nord ovest con velocità di circa 12,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1005 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,6°C intorno alle 10:00. La brezza vivace, proveniente da ovest-nord ovest, porterà una sensazione di freschezza, nonostante l’umidità rimanga attorno al 56%. Le condizioni di previsione del tempo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un vento che si intensificherà nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25,6°C alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno, ma si registrerà un aumento della copertura nuvolosa e una leggera probabilità di pioggia, che si attesterà intorno al 4% alle 17:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 31 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 19:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 24,5°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,67 mm entro la 23:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 78%, mentre il vento si calmerà leggermente.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero nuovamente superare i 26°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.1° Assenti 13.1 N max 18.4 Tramontana 80 % 1005 hPa 6 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 11.8 NNO max 20.3 Maestrale 73 % 1007 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 12.7 NO max 17.3 Maestrale 55 % 1007 hPa 12 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 29.4 ONO max 27.3 Maestrale 62 % 1007 hPa 15 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 31.4 ONO max 33.1 Maestrale 70 % 1006 hPa 18 cielo sereno +25° perc. +25.5° prob. 11 % 24 ONO max 32.4 Maestrale 76 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25.1° prob. 38 % 16.8 O max 20.2 Ponente 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:22

