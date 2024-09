Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Fiumicino si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso che si trasformerà in condizioni più stabili nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da piogge leggere, mentre la mattina presenterà un miglioramento, con schiarite che si alterneranno a nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo temperature gradevoli. La sera si concluderà con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature in lieve calo.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 06:00, Fiumicino registrerà piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,7°C e 20,2°C. La velocità del vento varierà tra i 6,3 km/h e i 14,2 km/h, proveniente principalmente da Est e Sud-Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 54% e il 80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1011 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni meteo miglioreranno, con piogge che si attenueranno e lasceranno spazio a nubi sparse. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i 22,8°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 23,7 km/h. L’umidità si manterrà tra il 64% e il 80%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 18:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno tra i 22,1°C e i 22,6°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1014 hPa.

Infine, nella sera, dalle 19:00 alle 23:00, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature in calo fino a 21,3°C. La velocità del vento si manterrà tra i 16 km/h e i 21,8 km/h, con un aumento della probabilità di pioggia fino al 33%. L’umidità si attesterà attorno al 70% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più soleggiate e temperature che si manterranno gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 nubi sparse +20° perc. +19.6° prob. 84 % 9.2 SSO max 13.4 Libeccio 60 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.35 mm 14.2 E max 18.4 Levante 80 % 1012 hPa 9 poche nuvole +22.4° perc. +22.6° prob. 15 % 8.1 SE max 8 Scirocco 73 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 11 % 23.7 OSO max 22.1 Libeccio 64 % 1014 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 12 % 17 SO max 24.5 Libeccio 64 % 1014 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° prob. 8 % 15.6 SSE max 22.6 Scirocco 66 % 1015 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 12 % 18.9 SE max 24.6 Scirocco 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:58

