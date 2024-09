Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Fiumicino si presenteranno con condizioni prevalentemente serene, caratterizzate da temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni. La mattina si aprirà con un cielo coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento, con ampie schiarite nel pomeriggio.

Durante la notte, tra le 02:00 e le 05:00, le temperature si manterranno tra i 15,9°C e i 17°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa varierà dal 16% al 51%, senza alcuna possibilità di pioggia. L’umidità si attesterà intorno al 39% e 44%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà coperto fino alle 08:00, con temperature che saliranno fino a 19,6°C. La nuvolosità si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,6 km/h e i 23,7 km/h, sempre da direzione nord ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,8°C alle 14:00, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 3%. Le condizioni rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il resto della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera si presenterà con temperature in calo, che scenderanno fino a 20,4°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 poche nuvole +16.4° perc. +15.2° Assenti 12.2 N max 16.4 Tramontana 41 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 7.6 N max 10.6 Tramontana 48 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.2° Assenti 9.3 NO max 15.4 Maestrale 47 % 1014 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 24.8 ONO max 25.7 Maestrale 49 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 24 O max 23.3 Ponente 53 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° Assenti 22.6 ONO max 25 Maestrale 56 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.9° perc. +20.9° Assenti 25.6 ONO max 27.6 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.